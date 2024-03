Air Bank sníží úrokovou sazbu na spořicím účtu a zavádí novinku s pevným výnosem 6 % p.a.

Autor: Archiv Euro.cz

Air Bank sníží od 12. dubna 2024 úrokovou sazbu na spořicích účtech. Zatímco doposud je sazba 5 % p.a. na vkladech do 250 tisíc Kč a 6 % p.a. a u vkladů od 250 tisíc výš, od uvedeného data bude o 1 procentní bod nižší. A pozor, i tato nová úroková sazba bude platná pouze do 2. května 2024.





Speciální úročení na spořicích účtech jsme drželi tak dlouho, dokud to jen bylo možné. Přestože nyní Česká národní banka úrokové sazby opět snížila, úrok až 6 % ponecháme až do 11. dubna 2024. Poté úročení v akci snížíme o jeden procentní bod, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank a dodává, že toto zvýhodněné úročení budou moci klienti využívat až do 2. května, kdy akce skončí.





Úrokové sazby na spořicích účtech Air Bank od 12. 4. do 2. 5. 2024 Výše vkladu Roční úroková sazba platná do 11. 4. 2024 Roční úroková sazba platná

od 12. 4. do 2.5. 2024 Do 250 000 Kč 5 % 4 % 250 000 – 500 000 Kč 6 % 5 % 500 000 – 1 mil. Kč 6 % 5 % Nad 1 mil. Kč 6 % 5 %

Zároveň banka přichází s novinkou, kterou je investice do Air Bank. Jedná se v podstatě o půjčku, kterou bance poskytnete a banka ji využije k plnění zákonných požadavků na takzvané způsobilé závazky. Za to od banky dostanete pevný úrok 6 % p.a., který vám banka bude připisovat na účet v měsíčních adekvátních částkách. Po skončení domluvené doby vám banka zase peníze vrátí zpátky. Air Bank však avizuje, že vám investici vrátí i o rok dříve a také 6% úrok garantuje pouze po 1. rok vaší půjčky.

Podmínky investice

Minimální výše investice je 100 000 Kč,

po domluvenou dobu investice si své peníze nemůžete vybrat, ani s nimi jinak nakládat. Investujte tedy jen ty peníze, které opravdu po dobu půjčky nebudete potřebovat.

Důležití je také vědět, že na tento typ půjčky bance se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů ani investic u Garančního systému finančního trhu. Znamená to, že kdyby se Air Bank dostala do vážných finančních potíží, své peníze už byste nemuseli nikdy vidět.