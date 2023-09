Air Bank sníží sazby u hypoték. Úvěr na bydlení nabídne od 5,29 % ročně

Autor: Depositphotos

Air Bank od pátku 22. září sníží úrokové sazby u hypoték pro všech pět nabízených období fixace. Banka zároveň sjednotila sazby u hypoték ve výši do 1,5 mil. Kč a u hypoték do 5 mil. Kč.





Nejnižší sazbu budou moci získat klienti s hypotékou od 5 mil. Kč (při započtení slevy 0,1 p.b. za pojištění schopnosti splácet), a to 5,29 % ročně s fixací na 5, 7 a 10 let (pro nové hypotéky a refinancování úvěru na bydlení od jiné banky platí stejné sazby).





U hypotéky do 5 mil. Kč banka nově nabídne sazbu od 5,49 % ročně (se započtením slevy za pojistku) – opět pro fixace na 5, 7 a 10 let. Kratší fixace mají v obou případech sazbu vyšší.

Délka fixace 2 roky 3 roky 5 let 7 let 10 let Sazba platná od 22.9. pro úvěry od 5 mil. Kč 5,79 % 5,49 % 5,29 % 5,29 % 5,29 % Sazba platná od 22.9. pro úvěry do 5 mil. Kč 5,99 % 5,69 % 5,49 % 5,49 % 5,49 %

Hypoteční trh se v posledních měsících oproti předchozímu dlouhému období stagnace poměrně rozhýbal, a to i navzdory jinak obvyklému letnímu útlumu. Zvýšený zájem pohánělo zejména červencové zrušení limitu ukazatele DSTI, roli ale hrál také určitý pokles cen nemovitostí v některých regionech a nyní se přidává i mírný pokles úrokových sazeb hypoték, vyjmenoval důvody Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb v Air Bank a odhadl, že sazby podle něj budou do konce letošního roku pravděpodobně klesat jen pozvolna, v první polovině příštího roku by však toto tempo mohlo zrychlit.

Sjednání a vedení hypotéky jsou v Air Bank bez poplatku, stejně jako změna výše a termínu splátky, mimořádné splátky nebo předčasné splacení hypotéky během fixace. Klienti také mohou využívat Chytrou rezervu, do které vloží peníze, co mají navíc a sníží si tím výši jistiny pro výpočet úroků. Tyto prostředky si však v případě potřeby mohou vybrat zpět a úvěr se jim znovu přepočítá. O hypotéku mohou klienti zažádat online, a to i v mobilní aplikaci My Air.