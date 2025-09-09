Měšec.cz  »  Air Bank ruší poplatek za vedení dalších účtů a spouští soutěž o milion

Air Bank ruší poplatek za vedení dalších účtů a spouští soutěž o milion

Monika Veselíková
Dnes
Od září už si Air Bank nebude účtovat poplatek 10 Kč za vedení dalších běžných účtů. Nově tak lze mít u banky bez poplatku za založení nebo vedení až 10 účtů.

Naším cílem je, aby lidé měli své peníze opravdu pod kontrolou. Proto jim dáváme možnost rozdělit si finance do více účtů, které si mohou sami pojmenovat a pohodlně spravovat v aplikaci My Air. Vše zdarma a na pár kliknutí, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

V praxi lze vícero účtů využít například k tomu, aby se v rodině vyčlenil speciální účet na online platby, účet na trvalé příkazy a inkasa nebo k vytvoření sdíleného účtu s partnerem.

Motivací k založení vícero účtů pak má být soutěž o 1 000 000 Kč. Losovat budeme každý měsíc, a to vždy z těch, kdo využívají více běžných účtů. Do akce se můžete zapojit s účtem v korunách, eurech i dolarech, účtem pro dítě i podnikatelským účtem, popisuje banka podmínky soutěže.

Další podmínkou je, abyste u banky měli sjednaný alespoň 1 další běžný nebo podnikatelský účet. Na daném účtu navíc musíte mít ke konci měsíce zůstatek alespoň 2000 Kč – pak jej banka automaticky zařadí do losování. Klient bude zařazen do slosování za každý běžný účet nebo podnikatelský účet splňující tyto podmínky, stojí dále v podmínkách. Do soutěže se nadto můžou zapojit pouze osoby starší 18 let.

Pokud na vás padne los, můžete od banky skutečně získat přesně 1 mil. Kč – výše odměny je totiž v podmínkách stanovena na 1 176 471 Kč. Tedy tak, aby výherci po odečtení zákonem stanovené srážkové daně skutečně zůstal celý milion Kč.

Soutěžní období trvá od 9. 9. 2025 do 31. 12. 2025 včetně. Poslední slosování proběhne nejpozději 10. 1. 2026.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

