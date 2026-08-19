Air Bank rozšiřuje nabídku o deset nových ETF. Nabídku rozšiřuje o nové indexy, trhy i sektory

Air Bank rozšiřuje svou investiční nabídku nabídku o 10 nových ETF, která se dají pořídit přes aplikaci My Air.
Nová ETF rozšiřují nabídku o nové indexy, trhy a sektory a jsou od světových poskytovatelů, jako jsou např. iShares, Vanguard, Xtrackers a SPDR.
Klienti chtějí mít při investování dostatek možností, jak realizovat svou investiční strategii, ale zároveň se v nabídce potřebují snadno zorientovat. Proto jsme nová ETF vybírali tak, aby každé z nich mělo v portfoliu jasnou roli – ať už jde o širší pokrytí světových trhů nebo zaměření na konkrétní sektor. Díky rozšíření si klienti mohou své portfolio lépe přizpůsobit vlastním preferencím, aniž by se vytratila jednoduchost a přehlednost, na kterou jsou v Air Bank zvyklí, uvedl novinku Petr Žabža, vedoucí týmu Investice v Air Bank s tím, že banka nyní podle něj pokrývá více hlavních investičních scénářů a zároveň zachovává přehledný výběr.
Přehled ETF nově zařazených do nabídky Air Bank
|Název ETF
|Poskytovatel
|Ticker
|iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD (Acc)
|iShares
|SXRV
|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
|Vanguard
|VWCE
|iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
|iShares
|QDV5
|iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
|iShares
|ISPA
|State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
|SPDR
|ZPRG
|Přehled ETF nově zařazovaných do nabídky Air Bank Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
|Xtrackers
|XDWH
|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
|Xtrackers
|XDWU
|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
|Xtrackers
|XDW0
|Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
|Xtrackers
|XWTS
|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
|Xtrackers
|XDEQ