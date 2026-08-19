Měšec.cz

Air Bank rozšiřuje nabídku o deset nových ETF. Nabídku rozšiřuje o nové indexy, trhy i sektory

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Air Bank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Air Bank. Pobočka banky na ulici Vodičkova 695/24 v Praze. (1. 4. 2026)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Air Bank rozšiřuje svou investiční nabídku nabídku o 10 nových ETF, která se dají pořídit přes aplikaci My Air.
Nová ETF rozšiřují nabídku o nové indexy, trhy a sektory a jsou od světových poskytovatelů, jako jsou např. iShares, Vanguard, Xtrackers a SPDR. 

Klienti chtějí mít při investování dostatek možností, jak realizovat svou investiční strategii, ale zároveň se v nabídce potřebují snadno zorientovat. Proto jsme nová ETF vybírali tak, aby každé z nich mělo v portfoliu jasnou roli – ať už jde o širší pokrytí světových trhů nebo zaměření na konkrétní sektor. Díky rozšíření si klienti mohou své portfolio lépe přizpůsobit vlastním preferencím, aniž by se vytratila jednoduchost a přehlednost, na kterou jsou v Air Bank zvyklí, uvedl novinku Petr Žabža, vedoucí týmu Investice v Air Bank s tím, že banka nyní podle něj pokrývá více hlavních investičních scénářů a zároveň zachovává přehledný výběr.

Klienti Air Bank získají v rámci věrnostního programu každý měsíc první nákup akcií či ETF bez poplatku Přečtěte si také:

Klienti Air Bank získají v rámci věrnostního programu každý měsíc první nákup akcií či ETF bez poplatku

Přehled ETF nově zařazených do nabídky Air Bank

Název ETF Poskytovatel Ticker
iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD (Acc) iShares SXRV
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Vanguard VWCE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) iShares QDV5
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) iShares ISPA
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPDR ZPRG
Přehled ETF nově zařazovaných do nabídky Air Bank Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Xtrackers XDWH
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Xtrackers XDWU
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Xtrackers XDW0
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Xtrackers XWTS
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Xtrackers XDEQ
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).