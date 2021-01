Air Bank proplatí některých poplatky spojené s převedením hypotéky

Air Bank má do 31. března 2021 akci. Jestliže si převedete svou stávající hypotéku do Air Bank, umožní vám banka zpětné proplacení poplatků, které souvisejí s převedením půjčky na bydlení, a to až do výše 10 500 korun. Jde o poplatky spojené s katastrem nemovitostí a odhadem ceny nemovitosti případně administrativními náklady.

Jedná se o tyto poplatky:

návrhy na vklad a na výmaz zástavního práva na katastru: 4000 Kč,

administrativní náklady spojené s převodem hypotéky: 1000 Kč,

odhad zástavní ceny bytu/domu (jestliže jej bude Air Bank vyžadovat): 4500 Kč/5500 Kč.