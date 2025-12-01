Měšec.cz  »  Air Bank předělala mobilní aplikaci. Nabízí několik novinek

Air Bank předělala mobilní aplikaci. Nabízí několik novinek

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

počítač, mobil, internet, práce, bankovní identita, Autor: Depositphotos

Už dva týdny je dostupná nová verze mobilní aplikace MyAir, která prošla rozsáhlým redesignem. Změna ovlivní řadu klientů banky, protože většina z nich využívá právě aplikaci jako hlavní bankovní kanál. Celkově aplikaci používá přes 85 % klientů (Air Bank jich má nyní více než 1,58 mil.). Skoro 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru 5× týdně.

Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání, okomentoval změny v aplikaci Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank. 

Aplikace po redesignu podle Suchého obsahuje následující novinky:

  • lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami v aplikaci by měla lépe pomoci lidem se zrakovým omezením, 
  • nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce jsou viditelné na první pohled, 
  • nové ikony a ilustrace – banka vizuál sjednotila s ostatními digitálními kanály,
  • jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení při používání aplikace,
  • investiční pomocník – aplikace nově obsahuje pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabízí detailní informace jako je očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku, od které se dá investovat.
Klienti Air Bank získají v rámci věrnostního programu každý měsíc první nákup akcií či ETF bez poplatku Přečtěte si také:

Klienti Air Bank získají v rámci věrnostního programu každý měsíc první nákup akcií či ETF bez poplatku

Pro Air Bank je aplikace stěžejním kanálem, protože většina nových klientů se „potká“ s bankou poprvé právě přes aplikaci. Podle jejích statistik si 67 % klientů zakládá účet přes My Air.

Air Bank představila novou verzi mobilní aplikace pro rozsáhlém redesignu

Redesign aplikace My Air 

Autor: Air Bank, a. s.

Mobilní bankovnictví se stalo pro většinu lidí hlavní cestou, jak spravují své finance. I proto je pro nás aplikace klíčová a neustále do ní investujeme, nejen vizuálně, ale hlavně funkcemi, které lidem zjednodušují vše kolem peněz, dodal Suchý.

Air Bank představila novou verzi mobilní aplikace pro rozsáhlém redesignu

Novou podobu dostal i Chytrý přehled 

Autor: Air Bank, a. s.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Jak funguje platforma IBM Power11?

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).