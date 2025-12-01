Air Bank předělala mobilní aplikaci. Nabízí několik novinek

Už dva týdny je dostupná nová verze mobilní aplikace MyAir, která prošla rozsáhlým redesignem. Změna ovlivní řadu klientů banky, protože většina z nich využívá právě aplikaci jako hlavní bankovní kanál. Celkově aplikaci používá přes 85 % klientů (Air Bank jich má nyní více než 1,58 mil.). Skoro 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru 5× týdně.
Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání, okomentoval změny v aplikaci Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Aplikace po redesignu podle Suchého obsahuje následující novinky:
- lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami v aplikaci by měla lépe pomoci lidem se zrakovým omezením,
- nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce jsou viditelné na první pohled,
- nové ikony a ilustrace – banka vizuál sjednotila s ostatními digitálními kanály,
- jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení při používání aplikace,
- investiční pomocník – aplikace nově obsahuje pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabízí detailní informace jako je očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku, od které se dá investovat.
Pro Air Bank je aplikace stěžejním kanálem, protože většina nových klientů se „potká“ s bankou poprvé právě přes aplikaci. Podle jejích statistik si 67 % klientů zakládá účet přes My Air.
Mobilní bankovnictví se stalo pro většinu lidí hlavní cestou, jak spravují své finance. I proto je pro nás aplikace klíčová a neustále do ní investujeme, nejen vizuálně, ale hlavně funkcemi, které lidem zjednodušují vše kolem peněz, dodal Suchý.