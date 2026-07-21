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Air Bank potichu ukončila 1% cashback pro OSVČ a firmy. Za platby kartou už nic nevrací

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Air Bank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Air Bank. Pobočka banky na ulici Vodičkova 695/24 v Praze. (1. 4. 2026)
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OSVČ a s. r. o. s účtem u Air Bank už nezískávají 1 % zpět z plateb provedených firemní kartou. Banka marketingovou akci ukončila k 30. červnu 2026. Na změnu výrazněji neupozornila, informaci uvedla v aktualizovaných pravidlech odměny.

Posledním dnem, za který bylo možné odměnu získat, bylo 30. června 2026. Platby provedené od 1. července 2026 už banka do této akce nezahrnuje.

Odměnu nebylo potřeba předem aktivovat. Banka ji automaticky počítala ze zaúčtovaných plateb kartami vydanými k podnikatelskému/firemnímu účtu vedenému v korunách. Týkala se karet samotného majitele účtu i případných disponentů a platila pro nákupy v kamenných obchodech i na internetu, v Česku i v zahraničí.

Peníze Air Bank připisovala zpravidla do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Odměna neměla stanovený maximální limit, ale nevztahovala se například na nákup měn a kryptoměn, převody peněz, placení daní a poplatků státu, energie, telekomunikační služby nebo internetové služby.

Cashback banka představila na jaře 2025 jako jednu z hlavních výhod svého podnikatelského účtu. Ještě v březnu 2026 ho uváděla mezi přednostmi produktu oceněného v soutěži Zlatá koruna. V pravidlech účinných od 30. května 2026 se však následně objevila informace, že odměna skončí už o měsíc později.

Na aktuální produktové stránce podnikatelského účtu už Air Bank jedno procento zpět nezmiňuje. OSVČ a firmám nyní nabízí bezplatné vedení účtu včetně transakcí, fakturaci v mobilní aplikaci, přípravu podkladů k daňovému přiznání nebo přístup do letištních salonků Priority Pass.

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Air Bank byla jedinou českou bankou, která u firemních debetních karet nabízela cashback. V současné době tuto možnost ještě nabízí Revolut Bank, ale výše cashbacku je stanovena podle tarifu účtu a je v rozmezí 0,40 -  1 %. Nejvyšší procento vyžaduje mít tarif Ultra s měsíčním poplatkem 1320 Kč měsíčně. Na rozdíl od Air Bank ale není tento typ účtu Revolutu dostupný pro firmy, nýbrž jen pro OSVČ.

Cashback u firemních karet v Česku nadále nabízejí dvě banky, a to Komerční banka a MONETA Bank. Ovšem výhradně u kreditních karet. Tím ale, že jde o úvěrový produkt, na ně každý nedosáhne. Naproti tomu debetní karta je dostupná pro každého.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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