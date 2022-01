Air Bank od půlky února zdraží hypotéky pro nové úvěry i refinancování

Air Bank od 14. února 2022 zvýší úrokové sazby u hypoték o 0,35 procentního bodu. U nových hypoték klientům nabídne (při započtení slevy za pojištění schopnosti hypotéku splácet) roční úrok od 4,49 %. U hypoték převedených z jiné banky pak roční úrok bude vč. slevy za pojištění nově začínat na 4,29 %. Sleva za pojištění je ve výši 0,15 %.

Air Bank nabízí klientům i hypotéky nad 80 % LTV. Banka poskytuje stejnou úrokovou sazbu bez ohledu na délku fixace (5, 7 nebo 10 let). O hypotéku je možné zažádat také online, a to i v mobilním aplikaci My Air.