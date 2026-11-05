Air Bank nově nabídne pojištění storna dovolené. Pokryje 90 % nákladů

Air Bank od 6. 11. 2026 vylepší cestovní pojištění o možnost připojistit si storno cesty. Pokud neodjedete kvůli nemoci nebo úrazu, pojištění podle pojistných podmínek uhradí 90 % nákladů.
Pojistit si půjde výdaje až do 250 000 Kč. Jejich výši si nastavíte při sjednání, například podle ceny letenek a ubytování. Pokud pojišťovna uzná náklady na storno ve výši 50 000 Kč, vyplatí vám 45 000 Kč.
Dosavadní tři balíčky nahradí dva, základní a rozšířený. Úrazové pojištění bude nově součástí už základního balíčku. Cestovní pojištění Air Bank kryje také zpoždění nebo zrušení letu.
Parametry vylepšeného cestovního pojištění přes Air Bank
- Pojistitel: MAXIMA pojišťovna, a.s.
- Asistenční služba: AXA ASSISTANCE
|Pojištění storna
|250 000 Kč
spoluúčast 10 %
(novinka)
|Pojištění odpovědnosti za škodu
|500 000 Kč → už se nenabízí
2 mil. → 5 mil. Kč
5 mil. → 7,5 mil. Kč
Zvýší se také limity pojištění odpovědnosti za škodu. Základní varianta nabídne krytí do 5 mil. Kč, rozšířená do 7,5 mil. Kč. Z tohoto pojištění se hradí škody, které způsobíte na cizím majetku, nebo u újmy na zdraví jiného člověka. Dosud banka u tří balíčků nabízela limity 500 000 Kč, 2 mil. Kč a 5 mil. Kč. Nejmenší balíček s limitem 500 000 Kč tak v nové nabídce nebude.
Pojištění si sjednáte výhradně v mobilní aplikaci My Air, v internetovém bankovnictví to nejde. Na jednu smlouvu můžete zahrnout sebe a dalších 9 cestujících, kteří u Air Bank nemusejí mít účet.
Podrobné podmínky pojištění v době aktuality ještě nebyly k dispozici.