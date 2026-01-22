Air Bank nově nabídne podnikatelský účet i pro s.r.o. s více členy. Z plateb kartou vrací 1 % bez omezení

Air Bank rozšíří nabídku účtů pro podnikatele. Od 23. ledna 2026 ho nabídne také pro s.r.o. s více samostatně jednajícími jednateli. Podnikatelský účet vede banka bez poplatku. V ceně nabízí například možnost jednoduché fakturace z mobilu.
V mobilní aplikaci banka podnikatelům automaticky nabízí podklady pro DPH i daň z příjmu. K účtu mohou mít dvě plastové a až deset virtuálních karet „v ceně“ a mohou si přidat disponenta bez nutnosti návštěvy pobočky.
Z plateb podnikatelskou kartou k účtu v korunách navíc získají u Air Bank automaticky 1 % zpět bez omezení výše cashbacku. Jde o akci, která běží už od konce loňského dubna. Do plateb se započítávají ty v kamenných obchodech i platby online nebo zahraniční platby. Nezohledňují se např. nákupy kryptoměn, platby daní, platby za energie, telekomunikace, apod. Kompletní pravidla akce najdete na webu banky.
Když si podnikatelé můžou účet, platby i faktury vyřešit v mobilu, ušetří spoustu času i energie. To, že dnes můžeme nabídnout podnikatelský účet i vícečlenným s.r.o., je pro nás další krok k tomu, abychom jim usnadnili život. V průběhu prvního pololetí 2026 bude možné založit podnikatelský účet také přes BankID, v druhé půlce roku pak plánujeme další vylepšení fakturace a rozšíření benefitů k podnikatelské kartě, vyjmenoval chystané novinky Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Banka začala Air Bank podnikatelské účty nabízet v květnu 2023, dnes ho má 65 tisíc klientů. V současnosti podnikatelé přes banku podle Suchého vystaví přes 30 tisíc faktur měsíčně.