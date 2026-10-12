Air Bank nabízí ve své aplikaci rychlou navigaci: Řeknete AI, co hledáte a ona vás rovnou nasměruje

Klienti Air Bank mohou nově využít v mobilní aplikaci My Air tzv. Rychlou navigaci, která je nasměruje na to, co hledají. Funkce využívá umělou inteligenci a umí rozklíčovat hlasový i textově zadaný požadavek a pak klienta navést na požadované místo.
Aplikaci My Air neustále rozšiřujeme, zároveň ale chceme, aby se stále lidem používala jednoduše a přirozeně. Rychlá navigace proto funguje jako zkratka. Klient řekne, co potřebuje, a aplikace ho navede na správné místo. Nechtěli jsme přidávat další chat. Umělá inteligence tu má jednoduchý a praktický úkol: pomoci klientovi rychleji vyřešit konkrétní věc, uvedl k novince Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank a dodal, že nejčastěji klienti v apce hledají svůj IBAN, QR kód, smlouvy, platební šablony nebo PIN ke kartě.
Rychlou navigaci najdete v horní části Menu. Jak už jsme uvedli, svůj požadavek můžete zadat hlasem nebo ho napsat (např.: Kde najdu svůj IBAN?“, „Ukaž mi PIN ke kartě“ nebo „Kde mám smlouvy?“). Podle Suchého přitom není třeba znát přesný název funkce nebo použít nějaký stanovený povel.
Rychlá navigace pracuje přibližně se dvěma stovkami cílových míst v aplikaci. Při jednoznačné shodě rovnou otevře příslušnou obrazovku, jinak nabídne až tři nejvhodnější možnosti. Výsledky přizpůsobuje věku a produktům konkrétního klienta, takže mu nabízí jen možnosti, které jsou pro něj dostupné, vysvětlil s tím, že pro klienty, kteří preferují dosavadní vyhledávání, zůstává v aplikaci klasické menu.