Air bank mírně snížila úrokové sazby spoření, maximem je 2,60 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
7. 1. 2026
Air Bank

Air Bank od 1. 1. 2026 snížila úrokovou sazbu na spořicím účtu o 0,10 p.b., nyní tak dostanete max. 2,60 % p.a.

Úroková sazba platí do max. 300 000 Kč, nebo 500 000 Kč, a to podle splnění podmínek (viz níže).

Spořicí účet (+ platíte kartou)

Podmínka úrokové sazby:

  • 5× měsíčně zaplatit platební kartou. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – neomezeno
Bez omezení 2,70 → 2,60 % 0 %

Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Podmínka úrokové sazby:

  • 5× měsíčně zaplatit platební kartou.
  • Min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 2,70 → 2,60 % 0 %

Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

