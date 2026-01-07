Air bank mírně snížila úrokové sazby spoření, maximem je 2,60 % p.a.

Air Bank od 1. 1. 2026 snížila úrokovou sazbu na spořicím účtu o 0,10 p.b., nyní tak dostanete max. 2,60 % p.a.
Úroková sazba platí do max. 300 000 Kč, nebo 500 000 Kč, a to podle splnění podmínek (viz níže).
Spořicí účet (+ platíte kartou)
Podmínka úrokové sazby:
- 5× měsíčně zaplatit platební kartou. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,70 → 2,60 %
|0 %
Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
Podmínka úrokové sazby:
- 5× měsíčně zaplatit platební kartou.
- Min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,70 → 2,60 %
|0 %
Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.