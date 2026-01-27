Air Bank mění podmínky Unity: Pro získání bonusu 300 Kč přibyla další podmínka

Klienti AirBank, kteří jsou zároveň zákazníky operátora O2, mohou čerpat určité výhody. Jednou z nich je měsíční bonus ve výši 300 Kč. Na ten od 1. března 2026 dosáhnou pouze klienti, kteří 5krát v měsíci zaplatí kartou a na účet jim přijde alespoň 25 tis. Kč měsíčně nebo důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) v jakékoli výši.
Do souhrnu příchozích plateb se pochopitelně nepočítá to, když si peníze převádíte mezi vlastními účty u Air Bank.
Ostatní, méně aktivní klienti, se pak musí spokojit s bonusem 150 Kč – k jeho připsání bude stačit 5 plateb kartou měsíčně, obrat na účtu se posuzovat nebude.
Ostatní podmínky zůstávají beze změn. Tedy je pro připsání bonusu nutné, abyste z účtu vedeného u Air Bank včas a v plné výši hradili vyúčtování za služby O2. Ty musí za kalendářní měsíc v součtu dělat alespoň 600 Kč včetně DPH.
Vedle finančních odměn lze v programu Unity vysoutěžit také vstupenky na kulturní a sportovní akce, získat slevy na elektroniku od O2 nebo zvýhodnění na některé finanční služby.