Měšec.cz  »  Air Bank mění podmínky Unity: Pro získání bonusu 300 Kč přibyla další podmínka

Air Bank mění podmínky Unity: Pro získání bonusu 300 Kč přibyla další podmínka

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Air Bank a svět výhod Unity Autor: Air Bank a.s.,
Svět výhod Unity pro zákazníky Air Bank a O2

Klienti AirBank, kteří jsou zároveň zákazníky operátora O2, mohou čerpat určité výhody. Jednou z nich je měsíční bonus ve výši 300 Kč. Na ten od 1. března 2026 dosáhnou pouze klienti, kteří 5krát v měsíci zaplatí kartou a na účet jim přijde alespoň 25 tis. Kč měsíčně nebo důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) v jakékoli výši.

Do souhrnu příchozích plateb se pochopitelně nepočítá to, když si peníze převádíte mezi vlastními účty u Air Bank.

Ostatní, méně aktivní klienti, se pak musí spokojit s bonusem 150 Kč – k jeho připsání bude stačit 5 plateb kartou měsíčně, obrat na účtu se posuzovat nebude.

Ostatní podmínky zůstávají beze změn. Tedy je pro připsání bonusu nutné, abyste z účtu vedeného u Air Bank včas a v plné výši hradili vyúčtování za služby O2. Ty musí za kalendářní měsíc v součtu dělat alespoň 600 Kč včetně DPH.

Vedle finančních odměn lze v programu Unity vysoutěžit také vstupenky na kulturní a sportovní akce, získat slevy na elektroniku od O2 nebo zvýhodnění na některé finanční služby.

Air Bank zpřísní podmínky pro slevu na služby od O2. Musíte ji mít více rádi Přečtěte si také:

Air Bank zpřísní podmínky pro slevu na služby od O2. Musíte ji mít více rádi

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Daň z přidané hodnoty

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).