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Air Bank mění vzhled platebních karet. Nově nabízí pět motivů pro všechny účty (GALERIE)

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k firemnímu účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k firemnímu účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k firemnímu účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k firemnímu účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k firemnímu účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank k soukromému účtu. Verze pro rok 2025.
Debetní karta Air Bank k soukromému účtu. Verze pro rok 2025.
Debetní karta Air Bank k firemnímu účtu. Verze 2025.
Debetní karta Air Bank. (26. 01. 2016)
Debetní karta Air Bank. (26. 01. 2016)
Debetní karta Air Bank. (26. 01. 2016)
Platební nálepka Air Bank. (26. 01. 2016)
Platební nálepka Air Bank. (26. 01. 2016)
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
Debetní karta Air Bank vydávaná k soukromému účtu. Design od 07/2026.
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V Air Bank si nově můžete vybrat z nových 5 designů platebních karet. Motivy vycházejí ze symbolů světových měn a banka je už neváže na konkrétní typ účtu. V nabídce jsou podle banky výraznější i jednodušší varianty.

Hlavní změnou je, že vzhled karty už není spojený s konkrétním typem účtu. Můžete si tak zvolit kteroukoliv z nabízených podob bez ohledu na to, jaký účet u Air Bank využíváte.

Air Bank podobu svých karet v minulosti měnila postupně. Ještě v lednu 2026 jsme psali, že Air Bank vydává plastové karty ve třech designech a k tomu dvě platební nálepky. Od roku 2025 má Air Bank také samostatnou Zahraniční kartu v tmavě zeleném provedení.

Se změnou designů končí vydávání platebních nálepek, staré sice platí, ale už nebudou obnoveny. Air Bank byla poslední bankou, která je ještě nabízela. Vlivem striktního omezení Apple a Google pro platby mobilními zařízeními dětí to byl často jediný způsob, jak potomkay vybavit platební kartou, bez nutnosti jim dávat s sebou klasickou plastovou kartu.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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