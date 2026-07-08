Air Bank mění vzhled platebních karet. Nově nabízí pět motivů pro všechny účty (GALERIE)

V Air Bank si nově můžete vybrat z nových 5 designů platebních karet. Motivy vycházejí ze symbolů světových měn a banka je už neváže na konkrétní typ účtu. V nabídce jsou podle banky výraznější i jednodušší varianty.
Hlavní změnou je, že vzhled karty už není spojený s konkrétním typem účtu. Můžete si tak zvolit kteroukoliv z nabízených podob bez ohledu na to, jaký účet u Air Bank využíváte.
Air Bank podobu svých karet v minulosti měnila postupně. Ještě v lednu 2026 jsme psali, že Air Bank vydává plastové karty ve třech designech a k tomu dvě platební nálepky. Od roku 2025 má Air Bank také samostatnou Zahraniční kartu v tmavě zeleném provedení.
Se změnou designů končí vydávání platebních nálepek, staré sice platí, ale už nebudou obnoveny. Air Bank byla poslední bankou, která je ještě nabízela. Vlivem striktního omezení Apple a Google pro platby mobilními zařízeními dětí to byl často jediný způsob, jak potomkay vybavit platební kartou, bez nutnosti jim dávat s sebou klasickou plastovou kartu.