Air Bank chystá virtuální karty i vyšší výběry na pobočce

Autor: AirBank

Air Bank chystá letos pro klienty další novinky. Tou nejbližší je spuštění možnosti vybírat peníze z bankomatů dalších třech bank za stejných podmínek, jak přímo u Air Bank. Projekt se rozeběhne už na začátku února a klienti tím získají možnost vybírat bez poplatku také u Komerční banky, Moneta Money Bank a UniCredit Bank.





Kromě toho banka od dubna umožní také rychleji a jednodušeji vybrat na svých pobočkách větší sumu peněz. Limit se zvýší z 300 tis. Kč na 1 mil. Kč. Klient bude takto velký obnos moci vybrat na pomocí speciálního kódu, který po ověření získá od obsluhy na pobočce.





Banka také během letoška začne vydávat i virtuální karty (bez poplatku). Při vydání nové karty si tak budou moci klienti vybrat mezi klasickou plastovou a virtuální kartou, řekl nám Roman Macháček z Air Bank. Bez poplatku to budete mít i v případě, že si necháte vydat plastovou i virtuální (čísla na kartě budou odlišná, stejně jako u náhradní karty). Ostatně banka nabízí už v současnosti vydání dvou plastových karet bezplatně. Konkrétní termín spuštění však zatím nechce zveřejňovat.

Za poslední dobu to nejsou jediné novinky, o kterých v souvislosti s Air Bank informujeme. Od 11. ledna odstartovala služba Rozložení platby, která má pomoci s nenadálými výdaji. V případě, že se dostanete do situace, kdy musíte zaplatit nečekané účty, které vám udělají díru do měsíčního rozpočtu, banka vám stejnou částku po jejím zaplacení zase půjčí zpět, a to bezúročně na dobu 3 měsíců. Služba je k dispozici pouze v mobilní aplikaci My Air. Půjčit si takto můžete až 30 000 Kč.

Od prvního dubna naopak banka zruší Bezúročnou rezervu. Ta byla součástí kontokorentu a umožňovala ho čerpat do 3000 Kč bezúročně.