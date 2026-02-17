Air Bank a Zonky navyšují limit pro půjčku a konsolidaci. Ten původní už kvůli rostoucím nákladům nestačí

Rostoucí ceny nemovitostí, aut nebo stavebních prací, ale také častější investice do energetických úspor zvyšují nároky na výši financování. Úvěroví poskytovatelé Air Bank a Zonky patřící do stejné finanční skupiny tak oznámili, že navyšují limit pro maximální možnou výši půjčky z původního 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč.
Vidíme, že lidé dnes stále častěji řeší finančně náročnější projekty, na které už původní limit nestačí. Zvýšením limitu půjčky na 2 mil. Kč chceme klientům dát větší flexibilitu při realizaci jejich důležitých životních plánů, ať už jde o rekonstrukci bydlení, pořízení vozu nebo rozjezd vlastního podnikání. Zároveň se ale snažíme připomínat, že by půjčka měla sloužit právě v situacích, kdy je opravdu nutná a má dlouhodobou hodnotu, uvedla k novince Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a Zonky.
Vyšší úvěr je nově možné čerpat také na konsolidaci půjček, tedy sloučení několika úvěrových produktů (zde přesněji až dvacet bankovních i nebankovních půjček) do jednoho s cílem splácení zjednodušit a ušetřit díky výhodnějším podmínkám.
Podle průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank si respondenti nejčastěji berou půjčku na bydlení (74 %), dopravní prostředek (39 %) a zdraví (37 %) např. na dražší dentální zákroky.
Sjednat i spravovat půjčku od Air Bank nebo Zonky je možné online přes web, kde je i dostupná kalkulačka pro zjištění orientačních parametrů úvěru (konkrétní podmínky závisí na vaší bonitě). Půjčku pak můžete kdykoli bezplatně celou nebo jen zčásti předčasně splatit. Možné je také si tu bezplatně až dvě měsíční splátky ročně odložit.