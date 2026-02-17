Měšec.cz  »  Air Bank a Zonky navyšují limit pro půjčku a konsolidaci. Ten původní už kvůli rostoucím nákladům nestačí

Air Bank a Zonky navyšují limit pro půjčku a konsolidaci. Ten původní už kvůli rostoucím nákladům nestačí

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

půjčka, úvěr, spotřebitelský úvěr, úrok, peníze Autor: Shutterstock.com

Rostoucí ceny nemovitostí, aut nebo stavebních prací, ale také častější investice do energetických úspor zvyšují nároky na výši financování. Úvěroví poskytovatelé Air Bank a Zonky patřící do stejné finanční skupiny tak oznámili, že navyšují limit pro maximální možnou výši půjčky z původního 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč. 

Vidíme, že lidé dnes stále častěji řeší finančně náročnější projekty, na které už původní limit nestačí. Zvýšením limitu půjčky na 2 mil. Kč chceme klientům dát větší flexibilitu při realizaci jejich důležitých životních plánů, ať už jde o rekonstrukci bydlení, pořízení vozu nebo rozjezd vlastního podnikání. Zároveň se ale snažíme připomínat, že by půjčka měla sloužit právě v situacích, kdy je opravdu nutná a má dlouhodobou hodnotu, uvedla k novince Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a Zonky.

Vyšší úvěr je nově možné čerpat také na konsolidaci půjček, tedy sloučení několika úvěrových produktů (zde přesněji až dvacet bankovních i nebankovních půjček) do jednoho s cílem splácení zjednodušit a ušetřit díky výhodnějším podmínkám.

Podle průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank si respondenti nejčastěji berou půjčku na bydlení (74 %), dopravní prostředek (39 %) a zdraví (37 %) např. na dražší dentální zákroky. 

Sjednat i spravovat půjčku od Air Bank nebo Zonky je možné online přes web, kde je i dostupná kalkulačka pro zjištění orientačních parametrů úvěru (konkrétní podmínky závisí na vaší bonitě). Půjčku pak můžete kdykoli bezplatně celou nebo jen zčásti předčasně splatit. Možné je také si tu bezplatně až dvě měsíční splátky ročně odložit. 

Air Bank nově nabídne podnikatelský účet i pro s.r.o. s více členy. Z plateb kartou vrací 1 % bez omezení Přečtěte si také:

Air Bank nově nabídne podnikatelský účet i pro s.r.o. s více členy. Z plateb kartou vrací 1 % bez omezení

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Konec soukromí jak ho známe?

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Máslo bude levné až do podzimu

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).