Advokátní úschovy míří pod přísnější dohled. Má vzniknout fond pro odškodnění okradených klientů

Ministerstvo spravedlnosti se chystá připravit pozměňovací návrhy k novele zákona o advokacii. Chce se zasadit, aby v případě advokátních úschov, kam si lidé ukládají peníze při prodeji nemovitosti, fungovala mnohem silnější ochrana klientů a jejich majetku.





Ministerstvo navrhuje, aby:





Banky byly povinny vyplatit peníze z úschovy jen na číslo účtu, které je uvedené ve smlouvě o úschově,

byl zřízen garanční fond, z nějž by byly uspokojovány nároky na odškodnění v případě zpronevěr advokátních úschov. Mohlo by se jednat o obdobu garančního fondu, tak jak jej známe u cestovních kanceláří,

byly v novele zakotveny pravomocí České advokátní komory ke kontrole advokátních úschov (např. přímý přístup k informacím o zvláštním účtu u banky).

Tyto návrhy představil náměstek ministerstva Antonín Stanislav na doporučení senátorky a advokátky Hany Marvanové v rámci návštěvy klientů poškozených advokátkou Hanou Sukovou, která je stíhána za zpronevěru 153 milionů Kč.

V současné době funguje systém zabezpečení peněz klientů pouze na evidenci peněz v elektronické knize úschov provozované Českou advokátní komorou (ČAK), kam advokáti musí každou advokátní úschovu nahlásit. Od loňského roku jsou advokáti povinni vás informovat, že máte právo žádat potvrzující notifikaci od ČAK do e-mailu nebo, že komora vaši úschovu zaregistrovala.

Jako novinku a vylepšení systému ještě ČAK zavedl notifikaci ještě navíc od banky, u které má daný advokát otevřený speciální účet pro bankovní úschovu. Nově můžete požádat advokáta, aby bance nahlásil také vaše kontaktní údaje. Jakmile nastane na účtu jakýkoli pohyb, ihned se to dozvíte. Teoreticky by vám měla přijít z banky dvě oznámení. To první o přijetí vašich peněz na účet zástavy, druhé o jejich zaslání na účet protistrany.