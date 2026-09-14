AAA Auto začnou vykupovat některé taxíky. Vezme i vozy s nájezdem 300 tisíc kilometrů

Majitelé vozidel taxislužby jezdící pro zprostředkovatelskou platformu Bolt dostali novou možnost, jak prodat své současné auto nebo pořídit jiné. Bolt totiž navázal spolupráci s autobazarem AAA Auto, který pro jeho partnerské majitele vozidel z řad OSVČ (neplést s řidiči a provozovateli, ti mohou být odlišní) připravil zvláštní podmínky pro nákup, výkup i protiúčet.
Zajímavá je především nová nabídka výkupu vozidel taxislužby. AAA Auto sice nemá v podmínkách uvedeno, že bývalé taxíky nevykupuje, ale v drtivé většině případů je odmítá. Důvodem jsou vysoké nájezdy spojené s vysokým opotřebením vozidla. Pokud šlo o taxík, ve kterém se střídalo více řidičů, interiér tomu zpravidla také odpovídal, protože řidič se k (cizímu) autu neměl důvod chovat slušně. Ze zkušenosti autora je AAA Auto ochotné udělat výjimku, ale za předpokladu nákupu výrazně dražšího vozidla na protiúčet a pokud je prodávající auto v perfektním stavu, což je u vozidel taxi vzácnost.
To se mění. AAA Auto nově cíleně oslovuje majitele taxíků, kdy autobazar je nově připraven vykupovat vozy s nájezdem až 300 000 kilometrů. Podmínkou je, aby byl vůz poprvé registrován nejdříve v roce 2020.
Podmínky výkupu:
- Majitelem vozidla je OSVČ jezdící pro Bolt.
- Musí jít o aktivního podnikatele s platnou smlouvou s Boltem.
- Zvýhodněnou nabídku v AAA Auto kupující prokáže buď aktivní řidičskou aplikací, nebo benefitním kódem.
- Platí pro vozidla od roku registrace 2020 a mladší.
- Max. 300 000 km nájezd.
Výkup auta probíhá osobně na některé z poboček AAA Auto bez předchozího online ocenění. Jde totiž o ne-spotřebitelský vztah, tedy potenciální smlouva je uzavírána mezi dvěma podnikatelskými subjekty (segment B2B).
Firma uvádí, že majitelé vozidla získají zvýhodněnou cenu, konkrétní bonus nebo způsob jejího výpočtu však nezveřejňuje.
Zvýhodněné nákupy pro „Bolťáky“
Spolupráce ale funguje také opačným směrem. Majitelé taxíků na Boltu si mohou u AAA Auto koupit ojeté vozidlo se slevou, jejíž maximální výše roste s cenou vozu.
|Cena kupovaného vozu
|Sleva pro majitele vozidla jezdícího pro Bolt
|do 100 000 Kč
|2000 – 8000 Kč
|101 000 až 200 000 Kč
|3000 – 12 000 Kč
|201 000 až 300 000 Kč
|3000 – 12 000 Kč
|301 000 až 400 000 Kč
|5000 – 20 000 Kč
|401 000 až 500 000 Kč
|6000 – 25 000 Kč
|501 000 až 750 000 Kč
|7000 – 30 000 Kč
|751 000 až 999 999 Kč
|8000 – 35 000 Kč
Bolt původně majitele vozidel informoval o slevě až 35 000 Kč. Z podmínek AAA Auto ale vyplývá, že jde o maximální zvýhodnění u vozidel v nejvyšší uvedené cenové kategorii, u levnějších aut je sleva nižší.
Majitelé taxíků mohou využít také protiúčet. Pokud svůj stávající vůz vymění za jiné auto z nabídky AAA Auto, mohou získat další zvýhodnění až 10 000 Kč.
U výkupu vedle stáří vozu rozhoduje především kilometrový nájezd. AAA Auto výslovně připouští až 300 000 kilometrů, což otevírá výkup i vozům, které řidiči intenzivně využívali při „boltění“.